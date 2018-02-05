Популяция волков резко выросла в Нюрбинском районе Якутии, вопросы по решению данной ситуации обсуждали на встрече в районном комитете охраны природы с жителями и охотниками, которые ведут свою деятельность в ресурсных резерватах.

В этом году резко выросла численность волков на территории района. Это связано с тем, что дикие северные олени мигрируют и хищники идут по их следам. Для охоты на волков из бюджета района выделено 700 тыс. рублей и созданы мобильные бригады охотников, сообщает ИА SakhaNews.

За январь этого года уже отстрелен 21 волк, в то время как в 2017-м меньшее количество было добыто за год. По данным ГоскомАрктики Республики Саха, ущерб, нанесенный волком за 2015 год, оценивается в более чем 200 млн рублей и за этот год охотники добыли 815 серых хищников.