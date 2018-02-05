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Поезд Победы приедет в Петербург 10 февраля

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На Финляндском вокзале Санкт-Петербурга состоится реконструкция в честь 75-летия со дня прибытия поезда Победы в блокадный Ленинград. Ретросостав во главе с паровозом серии «Эр» торжественно встретят в полдень 10 февраля. Об этом сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Акция посвящена юбилею открытия регулярного движения по легендарной Дороге Победы — железнодорожной линии Шлиссельбург–Поляны. В 1943 году в осажденный город был доставлен первый после прорыва блокады груз с продовольствием. По данным телеканала «78», к перрону Финляндского вокзала прибудут еще два паровоза, которые обеспечивали перевозки в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие ветераны, руководители Октябрьской железной дороги и горожане.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года –– через 872 дня. За это время, по разным оценкам, погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек.

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