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Путин одобрил списание $240 млн долга Киргизии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, предусматривающий списание остатка долга Киргизии перед РФ в размере $240 млн. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение об урегулировании задолженности было заключено еще в 2012 году, протокол относится к этому документу. На тот момент сумма долга Бишкека составляла $488,9 млн. В мае 2013 года Москва списала почти $188,9 млн, а оставшаяся сумма в размере $300 млн подлежала списанию в течение 10 лет.

Однако в феврале 2017 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к Путину  с просьбой о единовременном списании остатка задолженности, мотивировав это необходимостью улучшения долговых показателей Бишкека. Летом того же года был подписан соответствующий протокол.

По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, списание долгов Киргизии является хорошей основой для развития отношений.

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