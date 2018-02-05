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Металлургический комплекс построят в Амурской области

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Металлургический комплекс планирует построить горнорудная компания ЗАО «Кун-Манье» в Зейском районе в Амурской области, сообщает пресс-служба министерства экономического развития по области.

В 2022 году компания «Кун-Манье» планирует открыть производство с нового металлургического завода на территории Амурской области. Пока что специалистами компании проводятся разнообразные исследования местности, закупка необходимого оборудования, разработка проекта, сообщает Амурская служба новостей.

В 2019 году планируется завершить проектирование и начать строительство автодороги. Только затем будет запущено строительство самого горного комбината. Металлургический комплекс предоставит 1200 рабочих мест. Ежегодный запланированный объем руды составит 6 млн т в год.

Возможность государственной поддержки для обеспечения комплекса необходимой инфраструктурой обсудили между собой на встрече представители минэкономразвития области с представителями компании «Кун-Манье», дочерним предприятием Amur Minerals Corporation. Для того чтобы обеспечить транспортное сообщение между месторождением и дорогой, потребуется построить 300 км автодороги.

По словам директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павла Пузанова, данный проект тщательно изучается и может быть включен в перечень приоритетных для региона.

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