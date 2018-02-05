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Президент Аргентины обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Венесуэле

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Фото: ТАСС/Michael Klimentyev
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Президент Аргентины Маурисио Макри принял в своей резиденции госсекретаря США Рекса Тиллерсона, стороны обсудили, в частности, кризисную ситуацию в Венесуэле.

По данным «РИА Новости», Макри и Тиллерсон затронули двусторонние торгово-экономические отношения Аргентины и Венесуэлы и тематику G20, где в 2018 году председательствует Аргентина.

Ранее Тиллерсон заявил, что США рассматривают возможность введения санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. 5 января американский минфин расширил санкционный список должностных лиц Венесуэлы.

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