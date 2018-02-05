Руководство «Формулы-1» заменит грид-герлз на грид-кидз

Девушек, выводящих пилотов «Формулы-1» на стартовые позиции, заменят юные любители автоспорта — грид-кидз. Об этом сообщил президент Международной федерации автоспорта (FIA) Жан Тодт.

Ранее портал iz.ru писал, что руководство «Формулы-1» решило отказаться от приглашения на стартовую решетку грид-герлз и заявило, что такая практика не отвечает ценностям бренда и противоречит современным общественным нормам.

«Формула-1» является вершиной автомобильного спорта... Поэтому мы рады дать возможность будущим чемпионам побыть рядом с их героями на стартовой решетке перед началом гонки», — говорится в сообщении президента FIA на сайте организации.

Грид-кидз сформируют из юных гонщиков в соответствии с их заслугами на соревнованиях.