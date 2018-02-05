Курск примет участие в патриотической акции «Читающий маршрут»

Принять участие в патриотическом «Читающем маршруте» «Подвиг во имя Родины. Память во имя жизни», посвященном 75-летию освобождения города от фашистских захватчиков, смогут жители Курса.

Сенатор от Курской области Виталий Богданов в эфире НСН рассказал, что горожане смогут принять участие в патриотическом «Читающем маршруте», где им расскажут об освобождении Курска, а также о героях тех лет. Всех желающих познакомят с песнями военных лет, для чего в акции памяти примут участие писатели и поэты.

Сообщается, что участникам будут раздавать георгиевские ленточки и буклеты об освобождении города, а тех, кто выйдет на остановках «Площадь Героев Курской битвы» и «Триумфальная арка», ждут призы. Маршрут стартует от Красной площади в 11:00 и пройдет по пути Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор.