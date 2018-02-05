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Суд в Екатеринбурге отказал удалившей грудь женщине в возврате детей

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Фото: Depositphotos
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Суд в Екатеринбурге отказал жительнице города Юлии Савинских в возврате двух приемных сыновей, отобранных органами опеки у многодетной матери после того, как она сделала операцию по удалению груди. Оглашение мотивировочной части приговора состоится 12 февраля.

Пока решение не вступило в силу, Савинских и адвокат женщины намерены его обжаловать.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман лично оказывал содействие в деле Савинских, помогая Юлии и ее семье отстоять возврат детей. Глава города заявлял о неправомерных действиях органов опеки, передает НСН.

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