Большое дагестанское задержание

Вчера в Республике Дагестан задержали четырех высокопоставленных региональных чиновников. Врио премьера республики, двум его заместителям и экс-министру образования в ближайшее время может быть предъявлено обвинение в хищении средств, предназначавшихся на социальные программы. В этот же день было отправлено в отставку республиканское правительство. По словам экспертов, в стране сохраняется курс на борьбу с коррупцией, однако теперь фокус внимания смещается на региональный уровень.

Были задержаны временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьеров Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. В ближайшее время им может быть предъявлено обвинение по делу о хищении денежных средств, выделенных из бюджета республики на реализацию социальных программ.

Операцию по задержанию провел Центр специального назначения ФСБ, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. Задержанных доставили в аэропорт Махачкалы, откуда их перевезли в Москву спецрейсом авиации ФСБ (на самолете Ан-148).

В официальном сообщении СК указано, что была установлена причастность задержанных чиновников и «иных лиц» к совершению хищения.

У всех подозреваемых прошли обыски. У Абдусамада Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы. Было ли у него право на хранение этого оружия, неизвестно.

Дело на региональных чиновников заведено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Особо крупным размером по этой статье признается сумма более 1 млн рублей. Ч. 4 предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

В пресс-службе врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева от комментариев отказались. Позднее стало известно, что правительство региона отправлено в отставку, а временно исполняющим обязанности председателя назначен первый заместитель Абдусамада Гамидова Анатолий Карибов.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов убежден, что между назначением Владимира Васильева, который возглавил регион в октябре прошлого года, и начавшимися «чистками» есть прямая связь.

— Дагестан — очень сложный регион с высоким уровнем клановости. Задача Васильева — чиновника с огромным опытом работы в МВД — разрушить эти традиционные для региона коррупционные связи, которые складывались в течение многих лет, — пояснил Кирилл Кабанов.

Средства, выделяемые на социальную сферу, довольно часто фигурируют в коррупционных скандалах, отметил эксперт. Нередко в них оказываются замешаны подразделения Пенсионного фонда, известны случаи с многомиллионными «откатами» при закупках техники для медучреждений.

Выполнению социальных гарантий со стороны государства сейчас уделяется особое внимание, подчеркнул замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный.

— Мы видим, что у населения сейчас очень мощный запрос на неотвратимость наказания, особенно там, где речь идет о коррупционерах во власти, о хищении бюджетных средств. Мы вывели качество антикоррупционного законодательства на высокий уровень, но была проблема в правоприменении. Сегодня эта ситуация исправляется, задержания происходят на самых высоких уровнях и информация об этом открыта — что тоже очень важно. Сегодня можно говорить, что на федеральном уровне навели порядок, и внимание смещается на уровень субъектов РФ, — пояснил он.

В целом число преступлений коррупционной направленности в России снижается. Как писали «Известия», за январь–ноябрь 2017 года количество таких преступлений сократилось на 40%, подсчитали в МВД. Эксперты связывают тенденцию с тем, что чиновники стали бояться идти на риск после резонансных коррупционных дел.