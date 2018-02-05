Прямой эфир

Два закладных креста нашли реставраторы в храме в Новгородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два закладных креста обнаружили реставраторы на втором этаже в церкви Илии Пророка на Славне в Новгородской области. Об этом рассказал архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Дмитрий Яковлев.

По его словам, найденные закладные кресты в новгородских храмах XIV–XV веков обычно размещались на первом этаже при входе с улицы. Теперь архитекторы-реставраторы с помощью новых находок выпустят новые рабочие чертежи, чтобы методически точно восстановить утраченные или поврежденные элементы, сообщает «Новгород.ру».

Также Дмитрий Яковлев отметил, что на сегодняшний день в церкви Илии Пророка на Славне особенно ценными являются «чешуйчатые» оконные ставни, а также дверной проем, которые очень редко встречаются в других храмах Новгородской области.

Первые упоминания об этом храме появляются в начале XII века. Реставрируемое здание было создано в 1455 году на основе прошлой постройки. Здание церкви было сильно повреждено во время Великой Отечественной войны, а затем использовалось под склады и жилые квартиры. Четыре года назад храм был передан общине Русской православной старообрядческой церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Казанский собор отреставрируют за 34 млн рублей в Санкт-Петербурге
В Керчи начали реставрировать Митридатскую лестницу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017