Два закладных креста нашли реставраторы в храме в Новгородской области

Два закладных креста обнаружили реставраторы на втором этаже в церкви Илии Пророка на Славне в Новгородской области. Об этом рассказал архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Дмитрий Яковлев.

По его словам, найденные закладные кресты в новгородских храмах XIV–XV веков обычно размещались на первом этаже при входе с улицы. Теперь архитекторы-реставраторы с помощью новых находок выпустят новые рабочие чертежи, чтобы методически точно восстановить утраченные или поврежденные элементы, сообщает «Новгород.ру».

Также Дмитрий Яковлев отметил, что на сегодняшний день в церкви Илии Пророка на Славне особенно ценными являются «чешуйчатые» оконные ставни, а также дверной проем, которые очень редко встречаются в других храмах Новгородской области.

Первые упоминания об этом храме появляются в начале XII века. Реставрируемое здание было создано в 1455 году на основе прошлой постройки. Здание церкви было сильно повреждено во время Великой Отечественной войны, а затем использовалось под склады и жилые квартиры. Четыре года назад храм был передан общине Русской православной старообрядческой церкви.