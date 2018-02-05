Авария оставила без света почти 9 тыс. людей в Якутии

Аварийное отключение магистральной линии электропередачи оставило без света 8,95 тыс. человек в Усть-Майском районе Республики Саха, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».

Сегодня, 5 февраля, в 13:04 произошло аварийное отключение магистральной линии ВЛ, из-за чего без подачи электроэнергии остались 8,95 тыс. жителей района, сообщает ИА YakutiaMedia.

На место аварии были направлены специалисты из компании Центральных электрических сетей для обнаружения участка, на котором произошла авария, и последующего ее устранения.

Также в 15:44 для обеспечения населения электричеством в населенных пунктах Эльдикан, Солнечный, Усть-Мая были введены в эксплуатацию дизельные электростанции, находящиеся в резерве.