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Британские фермеры получают выплаты за напуганный военными скот

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Richard Becker/FLPA
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Министерство обороны Британии за четыре года выплатило в общей сложности порядка 1,9 млн фунтов стерлингов фермерам, чей скот и домашняя птица испытали стресс из-за летающих на малой высоте военных самолетов и вертолетов. Об этом сообщает газета Daily Star.

Птицеводы утверждали, что их куры были так напуганы, что затаптывали друг друга насмерть, а оставшиеся в живых переставали нести яйца, что ударило по доходам.

Самую большую компенсацию в размере £79 тыс. выплатили владельцам птицефабрики в Восточном Суссексе, где сотни птиц погибли из-за паники, вызванной низко пролетевшим военно-транспортным вертолетом «Чинук».

Компенсации также выплачивались за травмы и ущерб имуществу. Так, минобороны заплатило £75 владельцу поврежденного аквариума в Северном Йоркшире, £25 за разбитую вазу и £3 тыс. туристам, чьи палатки снес вертолет Sea King.

Как пояснили в ведомстве, низкий полет — это неотъемлемая часть военной подготовки. В министерстве понимают, что учения могут быть очень шумными, поэтому готовы выплачивать справедливые компенсации, чтобы свести недовольство британцев к минимуму.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Лондон отправит в Румынию четыре истребителя для патрулирования воздушного пространства над Черным морем из-за роста «самоуверенности» РФ.

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