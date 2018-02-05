Граната со слезоточивым газом разорвалась в метро Венесуэлы

Граната со слезоточивым газом взорвалась 5 февраля в метро столицы Венесуэлы Каракаса. Об инциденте сообщил портал El Nacional.

Взрыв произошел на станции «Площадь Венесуэлы». В результате движение поездов было временно остановлено, а станция была закрыта для пассажиров на 25 минут.

Очевидцы публикуют в интернете видео с места произошедшего.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

28 декабря на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Венесуэлы, Cardon, произошел взрыв. В результате пострадали три человека.