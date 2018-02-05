Более 30 школ закрылись на карантин в Липецке

Внеплановые каникулы получили 106 классов из-за закрытия на карантин в 31 школе Липецка. Об этом сообщает классный консультант департамента образования администрации города Инна Зарицкая.

На данный момент в Липецке 31 школа частично закрыта на карантин и одна школа закрыта полностью, в которой все 40 классов освобождены от занятий, сообщает LipetskMedia.

Кроме того, сообщается, что со вторника, 6 февраля, полностью на карантин планирует закрыться гимназия № 12, в которой также от уроков полностью освободят все классы.