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Хор русской песни Димитровграда получит дополнительное финансирование

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Дополнительное финансирование на приобретение концертных костюмов получит хор русской песни города Димитровграда. Об это на встрече с коллективом заявил губернатор ульяновской области Сергей Морозов.

Такое заявление глава региона сделал во время поздравления хора с 40-летием со дня образования. Также Сергей Морозов отметил, что коллективу необходимо чаще выступать на других площадках и пообещал содействие в участии во Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России» в Чебоксарах, сообщает 1ul.ru.

Кроме того, глава Ульяновской области предложил проработать вопрос о создании при хоре подросткового народного ансамбля, который бы привлек к фольклору внимание молодежи. Министр искусства и культурной политики ульяновской области Ольга Мезина рассказала, что димитровградский коллектив является одним из старейших в регионе, а за всё время творческой деятельности дал более 400 сольных концертов и принял участие более чем в 700 мероприятиях.

Хор русской песни в Димитровграде был основан в 1978 году Татьяной Волковой. На данный момент в нем занимаются 25 человек в возрасте от 20 до 60 лет, репертуар хора состоит из русских народных песен, а также из песен советских композиторов, написанных в 30–40-х годах прошлого века. Коллектив неоднократно становился лауреатом многих областных и всероссийских конкурсов самодеятельного творчества.

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