Сотрудник CNN нашел секретный доклад министерства нацбезопасности США

Доклады министерства национальной безопасности США, предназначенные для внутреннго пользования, обнаружил сотрудник телеканала CNN в кармане на спинке кресла в самолете.

В документах обсуждалось обеспечение безопасности в ходе матча за Супербоул, состоявшегося в воскресенье, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал.

Отмечается, что владельцам докладов было рекомендовано после использования уничтожить документы. Вместе с докладами обнаружен посадочный талон на имя правительственного ученого, занимающегося программой BioWatch.

Доклады посвящались готовности представителей экстренных служб действовать сообща в случае применения биологического оружия в Миннеаполисе в ходе игры. В документе отмечалось, что ряд сотрудников полиции и неотложной помощи обладают «только поверхностными знаниями о программе BioWatch и ее миссии».

Ранее портал iz.ru сообщил, что США оценили КНДР как «неотложную и непредсказуемую» угрозу.