Прямой эфир

Сотрудник CNN нашел секретный доклад министерства нацбезопасности США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доклады министерства национальной безопасности США, предназначенные для внутреннго пользования, обнаружил сотрудник телеканала CNN в кармане на спинке кресла в самолете.

В документах обсуждалось обеспечение безопасности в ходе матча за Супербоул, состоявшегося в воскресенье, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал.

Отмечается, что владельцам докладов было рекомендовано после использования уничтожить документы. Вместе с докладами обнаружен посадочный талон на имя правительственного ученого, занимающегося программой BioWatch.

Доклады посвящались готовности представителей экстренных служб действовать сообща в случае применения биологического оружия в Миннеаполисе в ходе игры. В документе отмечалось, что ряд сотрудников полиции и неотложной помощи обладают «только поверхностными знаниями о программе BioWatch и ее миссии».

Ранее портал iz.ru сообщил, что США оценили КНДР как «неотложную и непредсказуемую» угрозу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американца арестовали за угрозы расстрелять всех сотрудников CNN
CNN обнаружил разведывательный корабль ВМФ РФ у берегов США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017