Прямой эфир

Электроснабжение восстановлено в Тульской области после снегопада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электроснабжение, которое было нарушено пришедшим в регион мощным атмосферным фронтом с мокрым снегом, было восстановлено силами аварийно-восстановительных бригад филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Тульской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Частичные нарушения электроснабжения произошли в пяти муниципальных образованиях Тульской области: городском округе Алексин, Заокском, Ясногорском, Ваневском и Щекинском районах 4 февраля. Восстановить электроснабжение в регионе удалось уже к 0:00 5 февраля, сообщает ИА «Тульские новости».

Всего в состоянии повышенной готовности находились 53 бригады численностью 159 человек и 43 единицы техники. Специалисты работали в круглосуточном режиме, чтобы полностью восстановить повреждения. Также помощь тульским энергетикам оказали 10 бригад из филиала «Воронежэнерго» и девять бригад из филиалов «Рязаньэнерго» и «Липецкэнерго».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электроснабжение восстановили в четырех регионах России
На севере и западе Подмосковья восстановили электроснабжение

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017