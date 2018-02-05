Электроснабжение восстановлено в Тульской области после снегопада

Электроснабжение, которое было нарушено пришедшим в регион мощным атмосферным фронтом с мокрым снегом, было восстановлено силами аварийно-восстановительных бригад филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Тульской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Частичные нарушения электроснабжения произошли в пяти муниципальных образованиях Тульской области: городском округе Алексин, Заокском, Ясногорском, Ваневском и Щекинском районах 4 февраля. Восстановить электроснабжение в регионе удалось уже к 0:00 5 февраля, сообщает ИА «Тульские новости».

Всего в состоянии повышенной готовности находились 53 бригады численностью 159 человек и 43 единицы техники. Специалисты работали в круглосуточном режиме, чтобы полностью восстановить повреждения. Также помощь тульским энергетикам оказали 10 бригад из филиала «Воронежэнерго» и девять бригад из филиалов «Рязаньэнерго» и «Липецкэнерго».