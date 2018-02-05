Поток воды из канализации сбил с ног женщину с ребенком в Мурманске

В Мурманске проводится проверка происшествия, в результате которого женщина и ребенок едва не попали под машину. Пешеходов унес мощный поток воды, когда они переходили дорогу.

Как напоминает ИА FlashNord, причиной инцидента стала коммунальная авария. Очевидцы выложили видео в Сеть. 27 января хлынувшая из канализации вода неожиданно сбила с ног пострадавших прямо на пешеходном переходе.

Следователи выяснят, какие меры приняли коммунальные службы для предотвращения этой ситуации. Прокуратура тоже изучает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее писал портал iz.ru, 22 января жильцы одного из многоквартирных домов в Санкт-Петербурге в попытке привлечь внимание коммунальных служб к затопленному подвалу устроили в нем заплыв на надувной лодке и опубликовали видеозапись в интернете.