Прямой эфир

Поток воды из канализации сбил с ног женщину с ребенком в Мурманске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманске проводится проверка происшествия, в результате которого женщина и ребенок едва не попали под машину. Пешеходов унес мощный поток воды, когда они переходили дорогу. 

Как напоминает ИА FlashNord, причиной инцидента стала коммунальная авария. Очевидцы выложили видео в Сеть. 27 января хлынувшая из канализации вода неожиданно сбила с ног пострадавших прямо на пешеходном переходе. 

Следователи выяснят, какие меры приняли коммунальные службы для предотвращения этой ситуации. Прокуратура тоже изучает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее писал портал iz.ru, 22 января жильцы одного из многоквартирных домов в Санкт-Петербурге в попытке привлечь внимание коммунальных служб к затопленному подвалу устроили в нем заплыв на надувной лодке и опубликовали видеозапись в интернете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улицы в центре Мурманска залило водой из-за прорыва трубы
Услугами ЖКХ довольны 81% российских граждан

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017