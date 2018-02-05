СК опубликовал видео задержания членов правительства Дагестана‍

Следственный комитет России опубликовал видео задержания членов правительства Дагестана, в том числе исполняющего обязанности председателя правительства Абдусамада Гамидова. На кадрах запечатлен шикарный особняк одного из задержанных и изъятый у премьера золотой пистолет.

Ранее 5 февраля стало известно, что задержанные доставлены спецбортом ФСБ в Москву. Самолет Ан-148 ФСБ приземлился в аэропорту Внуково.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации соцпрограмм.

Сообщалось также о вызове на допрос экс-министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве в крупном размере.