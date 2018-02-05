Прямой эфир

Снег вывозят с улиц Магадана в круглосуточном режиме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последствия сильного снегопада устраняют специальные службы в Магадане в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня, 5 февраля, на дороги города выехали более 50 единиц спецтехники для устранения последствий сильного снегопада. Снегопад в регион принес восьмой по счету циклон за эту зиму, сообщает ИА MagadanMedia.

В круглосуточном режиме работает техника предприятий городского эксплуатационно-линейного управления дорог и комбината зеленого хозяйства. Работы направлены на расчистку пешеходных зон, проезжей части и дворовых территорий города. Помимо этого, ведутся работы по обеспечению проезда транспорта к остановкам общественного транспорта.

Глава города Юрий Гришин посетил сегодня перекрытый для движения проспект Карла Маркса и проверил работу специальной техники. Проспект очищают от снега «КамАЗы», погрузчики и автогрейдеры.

По словам руководителя городского эксплуатационно-линейного управления дорог Петра Костюкова, в один момент расчистить улицы города общей протяженностью 152 км невозможно. Но к работам привлечена техника сторонних предприятий. Одна единица техники делает за смену от 12 до 21 рейса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За сутки во Владимире выпало 117% месячной нормы снега
1,2 млн кубометров снега вывезли из Москвы за сутки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017