Снег вывозят с улиц Магадана в круглосуточном режиме

Последствия сильного снегопада устраняют специальные службы в Магадане в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня, 5 февраля, на дороги города выехали более 50 единиц спецтехники для устранения последствий сильного снегопада. Снегопад в регион принес восьмой по счету циклон за эту зиму, сообщает ИА MagadanMedia.

В круглосуточном режиме работает техника предприятий городского эксплуатационно-линейного управления дорог и комбината зеленого хозяйства. Работы направлены на расчистку пешеходных зон, проезжей части и дворовых территорий города. Помимо этого, ведутся работы по обеспечению проезда транспорта к остановкам общественного транспорта.

Глава города Юрий Гришин посетил сегодня перекрытый для движения проспект Карла Маркса и проверил работу специальной техники. Проспект очищают от снега «КамАЗы», погрузчики и автогрейдеры.

По словам руководителя городского эксплуатационно-линейного управления дорог Петра Костюкова, в один момент расчистить улицы города общей протяженностью 152 км невозможно. Но к работам привлечена техника сторонних предприятий. Одна единица техники делает за смену от 12 до 21 рейса.