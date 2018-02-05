Почти 450 человек задержали в Турции за «пропаганду терроризма» в соцсетях

Турецкие правоохранители за неделю с 29 января по 5 февраля задержали 449 человек по подозрению в «пропаганде терроризма».

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Cumhuriyet.

По данным МВД Турции, задержанные занимались пропагандой терроризма в социальных сетях и публиковали записи в интернете с критикой операции турецкой армии в сирийском Африне.

Отмечается, что за прошедшую неделю полицейские также задержали еще 124 человека за участие в акциях протеста.

В конце января сообщалось, что полицейские провели рейды в Стамбуле для задержания критиков военной операции Турции в сирийском городе Африн. Ордера на аресты были выписаны на 18 человек, правоохранители задержали девять из них.