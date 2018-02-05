Мощный взрыв прогремел на предприятии фейерверков в Китае

Утром в понедельник на фабрике Jinfeng по производству фейерверков, расположенной в китайской провинции Цзянси, прогремел взрыв. Известно, что один из сотрудников предприятия числится пропавшим без вести, других данных о погибших или пострадавших пока не приводится.

О причинах взрыва не сообщается, отмечает сайт «Комсомольской правды». Известно, что после взрыва начался пожар. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, проводится расследование.

Ранее в понедельник стало известно, что утечка газа на сталелитейном заводе в городе Шаогуань южной китайской провинции Гуандун унесла жизни восьми человек.