Власти Пензенской области создают систему психологической поддержки

В Пензенской области психологи будут давать бесплатные консультации в онлайн-режиме. Сервис запустят на сайте управления образования. Об этом сообщил глава министерства образования региона Александр Воронков.

Также планируется обеспечить специалистами психологические службы образовательных организаций, передает ИА «Пенза-Пресс». Они будут вести прием непосредственно в учреждениях.

По словам министра, в области работают 18 служб психолого-педагогической поддержки, в основном, в сельских районах. До июня такие структуры появятся еще в 12 районах. Подведение итогов создания системы работы психологов запланировано на август. В рамках фестиваля «Инициатива» (18+) пройдет однодневный форум-практикум с участием специалистов из Москвы.