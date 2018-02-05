1,2 млн кубометров снега вывезли из Москвы за сутки

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал журналистам, что за минувшие сутки из мегаполиса вывезли 1,2 млн кубометров снега, всего из города снег вывезли 4 тыс. самосвалов. По нормативам, обратил внимание Бирюков, снег должны вывезти за неделю, но столичные коммунальщики намерены сделать это быстрее.

«Мосводоканал» располагает 35 снегосплавами, они работают круглосуточно, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Портал iz.ru сообщил ранее в понедельник, что уборка снега в Москве займет девять дней. В понедельник синоптики пообещали ослабление снегопадов.

В Москве в ночь на 5 февраля было объявлено штормовое предупреждение, а уровень погодной опасности повышен до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Из-за поваленного дерева и обрыва линии электропередачи один человек погиб и пятеро пострадали.