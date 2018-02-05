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1,2 млн кубометров снега вывезли из Москвы за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал журналистам, что за минувшие сутки из мегаполиса вывезли 1,2 млн кубометров снега, всего из города снег вывезли 4 тыс. самосвалов. По нормативам, обратил внимание Бирюков, снег должны вывезти за неделю, но столичные коммунальщики намерены сделать это быстрее.

«Мосводоканал» располагает 35 снегосплавами, они работают круглосуточно, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Портал iz.ru сообщил ранее в понедельник, что уборка снега в Москве займет девять дней. В понедельник синоптики пообещали ослабление снегопадов.

В Москве в ночь на 5 февраля было объявлено штормовое предупреждение, а уровень погодной опасности повышен до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Из-за поваленного дерева и обрыва линии электропередачи один человек погиб и пятеро пострадали.

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