СМИ сообщили о попытках Абрамовича получить вид на жительство в Швейцарии

Миллиардер Роман Абрамович обратился к швейцарским властям с просьбой предоставить ему вид на жительство, сообщают два местных издания — Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung.

По данным журналистов, предприниматель впервые подал прошение в 2016 году, после чего его отозвал. Очередное прошение по вопросу получения вида на жительство было подано в ноябре 2017 года.

Абрамович хотел поселиться на территории кантона Вале. Соответствующую заявку он отправил в муниципалитет общины и в местную Службу народонаселения и миграции.

«Учитывая его финансовые показатели, он был бы очень интересным налогоплательщиком для муниципалитета и для кантона, и мы дали положительное заключение», — цитирует Le Matin Dimanche главу миграционного отдела Вале Жака Делаваллаза.

В январе 2018 года британская семья обратилась в суд с требованием остановить строительство нового стадиона футбольного клуба «Челси» в Лондоне, из-за того что тень от стадиона «Стэмфорд Бридж» может помешать их привычной жизни. Абрамович намеревался построить новый стадион для клуба стоимостью £1 млрд.

Как уточняет издание «Дни.ру», Роман Абрамович с состоянием $9,1 млрд занимает 12-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.