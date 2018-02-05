Астраханские предприятия наказали за хранение рыбы на полу

Около 80 т опасной рыбы, которую хранили ненадлежащим образом в камерах хранения нескольких астраханских рыбоперерабатывающих предприятий, обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Тонны упакованной или просто разложенной на полу рыбы были обнаружены в ходе проверочных мероприятий в производственных помещениях за последние полгода. Упаковка продукции не содержала маркировки и другой информации о производителе, а также о виде рыбы, дате выработки, сроках и условиях хранения, сообщает Астрахань 24.

Теперь всю опасную продукцию надлежит уничтожить. Кроме того, предприниматели, ответственные за нарушения, выплатят более 100 административных штрафов. Компании, которые также хранили замороженную рыбу без маркировки, но своевременно устранили выявленные нарушения, выплатят штраф ниже.