Прямой эфир

Астраханские предприятия наказали за хранение рыбы на полу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 80 т опасной рыбы, которую хранили ненадлежащим образом в камерах хранения нескольких астраханских рыбоперерабатывающих предприятий, обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Тонны упакованной или просто разложенной на полу рыбы были обнаружены в ходе проверочных мероприятий в производственных помещениях за последние полгода. Упаковка продукции не содержала маркировки и другой информации о производителе, а также о виде рыбы, дате выработки, сроках и условиях хранения, сообщает Астрахань 24.

Теперь всю опасную продукцию надлежит уничтожить. Кроме того, предприниматели, ответственные за нарушения, выплатят более 100 административных штрафов. Компании, которые также хранили замороженную рыбу без маркировки, но своевременно устранили выявленные нарушения, выплатят штраф ниже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десять браконьеров с частиком задержали в Астраханской области
Ввоз из Белоруссии тухлой рыбы предотвратили брянские инспекторы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017