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Снежные конструкции уберут с площади Хабаровска через две недели

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Конструкции из снега и льда, установленные к новогодним празднествам на главной площади Хабаровска, планируют убрать через две недели.

Через две недели, 19 февраля, запланирован демонтаж всех сооружений из льда и снега на площади Ленина. Снежный городок, построенный к Новогодним гуляньям для жителей и гостей города, начнут убирать в этот день, если погодные условия не внесут в расписание свои изменения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам специалиста комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края Элеоноры Шамаханской, если в связи с погодными условия городок станет небезопасным для посетителей, особенно для детей, то его демонтаж начнут раньше. Из-за потепления или неустойчивой погоды изваяния могут подтаять и возникнет угроза их обрушения.

Сейчас все ледовые объекты проходят осмотр на предмет опасности для посетителей каждые два дня. При малейших признаках угрозы, будут приняты меры. В общей сложности снос горок, композиций конкурса «Ледовая фантазия», ледового лабиринта, снежных символов мировых первенств по бенди и футболу, а также демонтаж главной елки края займет 10–14 дней.

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