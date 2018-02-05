Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от его имени

Роскомнадзор предупреждает СМИ о случаях электронной рассылки поддельных писем от его имени с требованием удалить якобы противоправную информацию, говорится на сайте ведомства.

Указывается, что письма направляются с адресов общедоступных почтовых сервисов на «бланках» Роскомнадзора за подписью несуществующих сотрудников.

В связи с этим ведомство просит обращать особое внимание на электронный адрес отправителя, который у Роскомнадзора оканчивается на @rkn.gov.ru. Кроме того, все официальные письма подписываются электронной подписью с указанием сведений о соответствующем сертификате.

С 1 января 2018 года в РФ начали действовать новые нормы законодательства в сфере СМИ. Роскомнадзор больше не будет выдавать бумажные свидетельства о регистрации, их заменит выписка из реестра средств массовой информации.