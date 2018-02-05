Прямой эфир

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от его имени

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор предупреждает СМИ о случаях электронной рассылки поддельных писем от его имени с требованием удалить якобы противоправную информацию, говорится на сайте ведомства.

Указывается, что письма направляются с адресов общедоступных почтовых сервисов на «бланках» Роскомнадзора за подписью несуществующих сотрудников.

В связи с этим ведомство просит обращать особое внимание на электронный адрес отправителя, который у Роскомнадзора оканчивается на @rkn.gov.ru. Кроме того, все официальные письма подписываются электронной подписью с указанием сведений о соответствующем сертификате.

С 1 января 2018 года в РФ начали действовать новые нормы законодательства в сфере СМИ. Роскомнадзор больше не будет выдавать бумажные свидетельства о регистрации, их заменит выписка из реестра средств массовой информации. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор готовит поправки о защите детей от опасной информации
В России зафиксировали рекордное количество суицидального контента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017