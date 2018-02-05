Чемпиону-пауэрлифтеру грозит суд за покупку сильнодействующих веществ

В Кемеровской области будут судить чемпиона Сибири по пауэрлифтингу. Его обвиняют в контрабанде из Белоруссии препаратов с сильнодействующими веществами.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на Западно-Сибирскую прокуратуру, житель Междуреченска заказал у белорусского поставщика препараты с сильнодействующим веществом. Позже при получении посылки он был задержан кемеровскими таможенниками.

Против спортсмена заведено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через госграницу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс сильнодействующих веществ». Агентство уточняет, что по этой статье пауэрлифтеру грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.