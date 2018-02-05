Прямой эфир

Чемпиону-пауэрлифтеру грозит суд за покупку сильнодействующих веществ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кемеровской области будут судить чемпиона Сибири по пауэрлифтингу. Его обвиняют в контрабанде из Белоруссии препаратов с сильнодействующими веществами.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на Западно-Сибирскую прокуратуру, житель Междуреченска заказал у белорусского поставщика препараты с сильнодействующим веществом. Позже при получении посылки он был задержан кемеровскими таможенниками.

Против спортсмена заведено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через госграницу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс сильнодействующих веществ». Агентство уточняет, что по этой статье пауэрлифтеру грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали подозрительной кровь 290 спортсменов разных стран
Гимнаст Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании Гуцу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017