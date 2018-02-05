Власти Москвы помогут семье погибшего во время снегопада мужчины

Столичные власти помогут семье мужчины, который погиб в минувшую субботу при падении дерева и порыве линии электропередачи в результате снегопада в Москве.

«Погиб молодой парень 27 лет, осталась без мужа и отца семья. Конечно, мы не оставим их без помощи. Но человека не вернешь», — написал Собянин в понедельник на своем персональном сайте.

Мэр поблагодарил людей, которые бесперебойно обеспечивают жизнедеятельность Москвы, подчеркнув при этом, что не все одинаково справляются с непогодой.

«Есть неумехи, есть лентяи, есть и те, кто пытается на этом нажиться. С ними разговор один: наказываем и прощаемся», — написал Собянин.

Мэр сообщил ранее, что власти дополнительно привлекут несколько тысяч человек в понедельник вечером для уборки снега в столице и интенсивная круглосуточная работа продолжится.

Город, несмотря на самый сильный за 100 лет снегопад, продолжает функционировать в нормальном режиме. Все организации и учреждения в Москве доступны, а в школах в понедельник объявлено свободное посещение.

За прошедшие сутки со столичных улиц вывезли 1,2 млн кубометров снега, передает сетевое издание m24.ru.