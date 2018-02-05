Красноярск назван лидером среди городов мира по уровню загрязнения

Красноярск попал в международное эко-приложение как лидирующий по уровню загрязнения воздуха. Программа демонстрирует экологическое состояние десятков тысяч городов в режиме реального времени. Приложение было разработано сайтом AirVisual.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, в минувшие выходные Красноярск побил экологические показатели других городов. Его уровень загрязнения составил 251. На втором месте — монгольский Улан-Батор (222), на третьем — столица Бангладеш Дакка (209). Кроме того, в десятку вошли Чэнду в КНР, Калькутта в Индии, столица Вьетнама Ханой и Чиангмай, который является вторым по величине городом в Таиланде.

Портал iz.ru ранее сообщал, что режим «черного неба» из-за вредных выбросов в атмосфере был введен в Красноярске в выходные. До вечера сегодняшнего дня в городе действует режим неблагоприятных метеоусловий повышенной степени опасности. Сегодня был продлен еще на сутки такой же режим в Новосибирской и Кемеровской областях.

Кроме того, сегодня в алтайских городах Барнауле и Бийске было объявлено штормовое предупреждение из-за загрязненности атмосферы.