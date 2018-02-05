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Задержанных дагестанских чиновников отправили в Москву

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Врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьеров республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова увезли на самолете в Москву. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

Следователи подозревают задержанных чиновников в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации соцпрограмм. Возбуждено уголовное дело.

По месту жительства представителей властей проведены обыски, у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова, а также боеприпасы. 

Видео задержания опубликовал Следственный комитет. На кадрах видно, как чиновникам надевают наручники и сажают в самолет.

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