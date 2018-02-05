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Мэрия Самара просит рестораны и кафе подготовить меню на двух языках

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Меню на двух языках, русском и английском, должны иметь все рестораны и кафе Самары. Такое поручение администрации города дали областные власти.

Мэр Самары Елена Лапушкина отметила, что на данный момент в городе мало ресторанов, которые имеют меню на английском языке, и это может создать неудобства для иностранных болельщиков в период чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает НИА «Самара».

Двуязычное меню в заведениях общественного питания появится к 21 апрелю 2018 года. Об этом рассказали представители департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары. Всего в городе пройдет шесть матчей ЧМ-2018. Четыре игры группового этапа состоятся 17, 21, 25 и 28 июня, 1/8 финала — 2 июля, а также 1/4 финала — 7 июля 2018 года.

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