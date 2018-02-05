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Около 400 военных очищают столичный регион и Ленинградскую область от снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Почти 400 военнослужащих задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Об этом сообщил сообщил в понедельник, 5 февраля, начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) Игорь Мугинов.

«Около 170 военнослужащих задействованы в ликвидации последствий снегопада в Москве и Московской, в том числе на съезде с Калужского шоссе на МКАД», — цитирует его слова «Интерфакс».

Мугинов также отметил, что в Ленинградской области в работах участвуют 210 военнослужащих ЗВО и три единицы специальной техники.

Ранее власти Москвы опровергли данные СМИ, что улицы и дороги Москвы очищала от снега военная техника.

Ранее сообщалось, что в Москве выпало больше месячной февральской нормы осадков. В понедельник синоптики пообещали ослабление снегопадов.

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