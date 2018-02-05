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Юбилейный мост в Омске планируют открыть в мае 2018 года

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Работы по реконструкции Юбилейного моста выполняются в соответствии с графиком, а значит, движение по объекту могут открыть уже в мае 2018 года. Об этом сообщили в департаменте строительства мэрии Омска.

По словам чиновников, на данный момент специалисты выполняют работы по армированию продольных швов консольных пролетных строений, а также сооружению специальных монолитных участков для будущего устройства новой высокопрочной арматуры, сообщает РИА «Омск-информ».

Директор профильного департамента Илья Трушников отметил, что для обеспечения контроля технического состояния моста, на объекте постоянно функционирует система мониторинга. Кроме того, данная система продолжит функционировать и по завершении строительства, во время эксплуатации объекта.

Предполагает, что Юбилейный мост также отметится архитектурной подсветкой. Ее проект будут выполнять с учетом обновления Любинского проспекта и благоустройства улицы Ленина, чтобы привести вид к единому стилю.

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