Территорию усадьбы древнего Херсонеса в Севастополе облагородят

Активисты Региональной общественной организации «Севпарки» планируют расчистить и облагородить территорию усадьбы древнего Херсонеса в Севастополе до конца лета.

На 17 февраля 2018 года назначены первые работы по благоустройству территории, на которой в античные времена располагалась усадьба древнего Херсонеса. В этот день планируется начать расчистку участка от свалки, которая сейчас на нем располагается. Также будет установлена легкая конструкция входной группы, которая не должна нарушить ландшафт, сообщает ИА SevastopolMedia.

Сейчас на участке руины и пустырь, но активисты организации «Севпарки» планируют до конца августа превратить этот участок в сквер для отдыха гостей и жителей города. В нем будет располагаться музей и культурно-образовательный центр под открытым небом с видом на море.

На реализацию своего проекта «Благоустройство усадьбы надела № 9 горы Херсонеса» организация «Севпарки» получила президентский грант в размере 1,5 млн рублей в ноябре 2017 года. По словам руководителя проекта Ольги Глуховой, пока что проект находится на стадии согласования конструкции входной группы.