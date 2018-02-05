Российский судья умер после финала чемпионата мира по хоккею с мячом

Российский арбитр по хоккею с мячом Андрей Галанин скончался после финала чемпионата мира в Китае. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Трагедия произошла в Харбине, где Андрей Галанин работал инспектором-супервайзером матчей. Галанин 3 февраля отработал инспектором финального матча чемпионата мира второго дивизиона, однако не смог присутствовать на церемонии закрытия турнира из-за плохого самочувствия. Арбитр скончался в гостинице в ночь на 5 февраля на 49-м году жизни. О причинах смерти судьи не сообщается, пишет «Дни.ру». Как отмечают коллеги, в воскресенье Андрей Галанин провел в номере, общался со знакомыми арбитрами и принимал медикаменты.

Андрей Галанин в высшей лиге провел 68 матчей и забил 10 мячей, завоевал бронзовые медали чемпионата России 1995 года. В качестве арбитра Высшей лиги дебютировал в возрасте 38 лет.