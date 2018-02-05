Прямой эфир

Липецкий завод заплатит 3 млн рублей компенсации за «соковый потоп»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководству ООО «Лебедянский», которое является структурой американской компании PepsiCo, направлено требование о добровольном возмещении вреда окружающей среде. Сумма компенсации — 2,9 млн рублей. Об этом сообщили в управлении Росприроднадзора по Липецкой области.

Как установила проверка, в результате «сокового потопа», который произошел в апреле 2017 года, ущерб нанесен участку площадью 990 кв. м в пробах установлены превышения показателей загрязняющих веществ. В суд направлен протокол об административном правонарушении, передает ИА «Абирег».

Предприятие уже заплатило 5,6 млн рублей ущерба и 30 тыс. рублей штрафа за загрязнение Дона. Кроме того, во время инцидента пострадал сотрудник «Лебедянского». Он получил травмы, которые были расценены как вред здоровью средней тяжести.

ЧП произошло 25 апреля. На складе готовой продукции компании в Лебедяни обрушилась кровля. На тот момент там хранилось около 28 млн л сока. Десятки тонн напитка попали в Дон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура требует 6,2 млн с PepsiCo за разлитые тонны сока в Липецке
PepsiCo не будет раскрывать данные об ущербе от разлива сока
К подсчетам убытков компания приступит только после эвакуации двух рабочих, заблокированных в подъемном механизме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017