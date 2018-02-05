Липецкий завод заплатит 3 млн рублей компенсации за «соковый потоп»

Руководству ООО «Лебедянский», которое является структурой американской компании PepsiCo, направлено требование о добровольном возмещении вреда окружающей среде. Сумма компенсации — 2,9 млн рублей. Об этом сообщили в управлении Росприроднадзора по Липецкой области.

Как установила проверка, в результате «сокового потопа», который произошел в апреле 2017 года, ущерб нанесен участку площадью 990 кв. м в пробах установлены превышения показателей загрязняющих веществ. В суд направлен протокол об административном правонарушении, передает ИА «Абирег».

Предприятие уже заплатило 5,6 млн рублей ущерба и 30 тыс. рублей штрафа за загрязнение Дона. Кроме того, во время инцидента пострадал сотрудник «Лебедянского». Он получил травмы, которые были расценены как вред здоровью средней тяжести.

ЧП произошло 25 апреля. На складе готовой продукции компании в Лебедяни обрушилась кровля. На тот момент там хранилось около 28 млн л сока. Десятки тонн напитка попали в Дон.