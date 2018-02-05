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Пять человек получили травмы в ДТП в Тюмени

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Пять человек, среди которых один несовершеннолетний, получили телесные повреждения в дорожно-транспортном происшествии в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел на улице Федюнинского 4 февраля около 14:00. По предварительной информации, 31-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai нарушила правила расположения на проезжей части, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Ford, сообщает megatyumen.ru.

В аварии пострадала сама водитель корейской иномарки, а также пассажиры, среди которых трехлетняя девочка. Также телесные повреждения получил 46-летний водитель автомобиля Ford. Теперь сотрудникам Госавтоинспекции надлежит установить все обстоятельства и причины аварии.

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