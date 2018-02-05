Десантники прошли в сумме 1 тыс. км за первые двое суток перехода

Около 1 тыс. км преодолели в общей сложности за первые двое суток сверхдальнего лыжного перехода псковские десантники с командами из соединений ВДВ других городов. Они посетили более 15 населенных пунктов. Там проводились военно-патриотические мероприятия с показательными выступлениями по рукопашному бою.

Как сообщает Псковское агентство информации, начиная с сегодняшнего дня участники похода будут встречаться со школьниками и рассказывать им о подвигах военнослужащих Красной Армии и памятных событиях в истории современных Вооруженных сил.

Напомним, в переходе принимают участие команды из соединений ВДВ, дислоцированных в Новороссийске, Камышине, Кубинке, Ульяновске, Иванове, Туле, Уссурийске, Улан-Удэ, а также из знаменитого Рязанского десантного училища. Общая численность — более 300 человек.

Переход разделен на десять маршрутов, группы военнослужащих ВДВ, стартовав в разных городах, преодолеют каждая до 1,3 тыс. км. Им предстоит пройти через 158 населенных пунктов.

Военнослужащие стартовали 3 февраля. Завершится их поход 19 февраля в населенном пункте Поляны Рязанской области.

Переход посвящен 100-летию со дня образования Красной армии и Рязанского высшего воздушно-десантного училища.