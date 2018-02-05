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Липецкая природоохранная прокуратура выявила загрязнение рек

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Деятельность ряда предприятий, которые осуществляли сбросы сточных вод в водные объекты региона, выявила Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура после проверки информации от Липецкого отдела водных ресурсов.

Факты превышений нормативов допустимых сбросов в водный объект были выявлены после проверки, проведенной Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении ряда предприятий региона, сообщает GOROD48.

После окончания проверки природоохранный прокурор возбудил несколько дел об административных правонарушениях по факту сокрытия или искажения экологической информации, а также нарушения правил охраны водных объектов. Все материалы административных дел были направлены в Управление Росприроднадзора по региону.

Также в адрес руководителей данных предприятий внесены соответствующие представления, направленные на устранение нарушений и привлечении ответственных за них лиц к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Липецкой области взяла на контроль исполнение актов прокурорского реагирования.

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