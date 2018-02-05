Брат звезды фильма «Секс в большом городе» обнаружен мертвым

Брат актрисы Ким Кэттролл, исполнившей роль Саманты Джонс в фильме «Секс в большом городе», обнаружен мертвым. 65-летняя звезда сообщила о семейной трагедии на странице в Twitter.

«С великой скорбью сообщаю, что я и моя семья переживаем уход из жизни брата и сына Криса Кэттролла», — написала она.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS — Kim Cattrall (@KimCattrall) February 4, 2018

Ранее Ким сообщила подписчикам, что ее 55-летний брат Крис пропал 30 января. При этом его документы и телефон лежали на столе в открытом доме. Актриса тогда писала, что мужчина никогда не вышел бы из дома без собак и личных вещей, пишет сайт «Комсомольской правды».

Актриса выразила благодарность пользователям соцсетей за поддержку, подаренную ей в столь тяжелые дни.