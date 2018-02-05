Брат звезды фильма «Секс в большом городе» обнаружен мертвым
Брат актрисы Ким Кэттролл, исполнившей роль Саманты Джонс в фильме «Секс в большом городе», обнаружен мертвым. 65-летняя звезда сообщила о семейной трагедии на странице в Twitter.
«С великой скорбью сообщаю, что я и моя семья переживаем уход из жизни брата и сына Криса Кэттролла», — написала она.
Ранее Ким сообщила подписчикам, что ее 55-летний брат Крис пропал 30 января. При этом его документы и телефон лежали на столе в открытом доме. Актриса тогда писала, что мужчина никогда не вышел бы из дома без собак и личных вещей, пишет сайт «Комсомольской правды».
Актриса выразила благодарность пользователям соцсетей за поддержку, подаренную ей в столь тяжелые дни.