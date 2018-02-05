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Режим «черного неба» продлен на сутки в двух областях Сибири

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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На сутки продлили метеорологи режим неблагоприятных метеоусловий в Новосибирской и Кемеровской областях Сибири, режим «черного неба» продлен и в Красноярске.

Режим, введенный в конце минувшей недели, сняли по Алтаю и Томской области.

ТАСС со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр сообщает, что установившиеся метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере регионов.

Во время действия режима «черного неба», гражданам не рекомендованы длительные прогулки, занятия спортом на воздухе и проветривание помещений.

3 февраля портал iz.ru сообщил о введении в Красноярске режима «черного неба».

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