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Среднеуральская ГРЭС снизила громкость работы станции при спуске пара

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Громкость работы станции при спуске пара удалось снизить благодаря 10 шумоглушителям, которые были установлены на 10-м блоке градообразующей ГРЭС в Среднеуральске, сообщает пресс-служба ПАО «Энел Россия».

Сбрасываемый пар, появляющийся в момент отключения или выполнения пусковых операций на котельном оборудовании, являлся источником периодического шума на среднеуральской ГРЭС. Установка глушителей позволила привести звук от сброса пара к необходимым нормам, которые не мешают жителям окрестных домов, сообщает ИА «Ура.ру».

Кроме того, установка глушителей в течение года будет проведена также на 9-м и 11-м блоках. Предположительно установят около 12 глушителей, точная стоимость проекта будет известна только по окончании всех работ. Электростанция является объектом федерального значения и считается одним из крупнейших производителей света и тепла на территории Свердловской области.

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