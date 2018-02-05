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Мастер-класс по игре в го устроят в Твери

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Презентация старинной игры го пройдет в центральной библиотеке в Твери. Мероприятие состоится 10 февраля. О всех тонкостях этого развлечения расскажут специалисты.

Как отмечают «Тверские ведомости», игре го более 4 тыс. лет. Ее придумали в Японии. В Южной Корее и Китае она включена в современную школьную программу, поскольку заставляет работать оба полушария мозга и комплексно развивает интеллект человека. А в Японии про нее говорят так: «Если шахматы — это сражение, то го — целая война», отмечает агентство.

Коллективные сеансы по игре в го проводятся периодически в разных регионах России. Так, в начале января в Южно-Сахалинске мастер-класс провел вице-консул генерального консульства Японии Мацумото Такахиро. А в Краснодаре даже провели молодежный турнир по игре го.

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