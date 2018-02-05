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Путин поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра‍

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису по случаю его переизбрания на пост президента Кипра, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер высоко оценил личный вклад Анастасиадиса в успешное развитие российско-кипрских отношений. Он также выразил уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы.

Ранее сообщалось, что кандидат от правоцентристской партии Никос Анастасиадис одержал победу во втором туре на выборах главы государства после подсчета 82,1%.

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