Путин поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису по случаю его переизбрания на пост президента Кипра, сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер высоко оценил личный вклад Анастасиадиса в успешное развитие российско-кипрских отношений. Он также выразил уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы.
Ранее сообщалось, что кандидат от правоцентристской партии Никос Анастасиадис одержал победу во втором туре на выборах главы государства после подсчета 82,1%.