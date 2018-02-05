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Суд над участником парижских терактов начался в Брюсселе

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Фото: REUTERS/Emmanuel Dunand
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Суд над главным обвиняемым в парижских терактах 2015 года Салахом Абдесламом по делу об участии в перестрелке с полицией при попытке задержания в марте 2016 года начался в понедельник утром во дворце правосудия Брюсселя. Подсудимые обвиняются также во владении двумя единицами автоматического оружия, в том числе автоматом Калашникова.

Сначала в зал заседания прибыл сообщник Абдеслама Софиан Айари. Абдеслама привезли из Франции, где он находится в заключении, на полицейском вертолете. За время заключения Абдеслам отрастил густую бороду, передает «РИА Новости». В здании и вокруг него действуют чрезвычайные меры безопасности.

Напомним, теракты в Париже и его пригороде боевики осуществили 13 ноября 2015 года. Взрывы прогремели возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени. После этого террористы расстреляли посетителей нескольких ресторанов и открыли стрельбу в концертном зале «Батаклан». В результате тогда погибли 130 человек, ранения получили более 350.

Абдеслам был одним из семи участвовавших в атаках террористов. Боевик скрывался с момента совершения терактов до ареста в марте 2016 года у своих друзей из мигрантского сообщества в Брюсселе, передает BFM.RU.

Стражи порядка столкнулись при штурме квартиры, где он прятался, с вооруженным сопротивлением: три члена террористической группировки, находившиеся там, отстреливались из автоматов. Одного из них сотрудники правоохранительных органов ликвидировали, однако двоим, включая Абдеслама, удалось скрыться. Задержали Абдеслама через три дня.

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