Уголовное дело возбуждено после убийства двух рабочих в «новой Москве»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства двух рабочих, которое произошло в «новой Москве». Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка ведомства Юлия Иванова.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в одном из домов нового жилого комплекса в поселении Воскресенское.

«По данным следствия, вечером 4 февраля 2018 года в одном из домов жилого комплекса, расположенного в поселении Воскресенское в Москве, были обнаружены тела двух мужчин 1987 и 1989 годов рождения с многочисленными повреждениями в области головы», — заявила Иванова.

По предварительной информации, рабочие делали в доме ремонт.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.