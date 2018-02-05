Строительство киноконцертного зала в «Москва-Сити» завершат в 2019 году

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) продлила строительство киноконцертного зала ММДЦ «Москва-Сити» до конца 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение было принято комиссией, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 1 февраля 2018 года.

«ГЗК согласилась продлить срок реализации исполнения обязательств инвестора по строительству киноконцертного зала ММДЦ «Москва-Сити» без применения штрафных санкций до 30 декабря 2019 года», — сообщил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

В настоящее время строительство объекта по адресу: Пресненская набережная, владение 2 (участок №6 ММДЦ «Москва Сити») выполнено на 70%.

Площадь киноконцертного зала составит порядка 43 тыс. кв. м. В рамках проекта также предусмотрено создание общегородской площади размером около 2 тыс. кв. м с пешеходными связями моста «Багратион» с Центральным выставочным комплексом «Экспоцентр», сообщает РИАМО.