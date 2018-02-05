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Памятник народному художнику СССР Лутфуллину установят в Уфе

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В Уфе будет установлен памятник народному художнику СССР, действительному члену Российской академии художеств Ахмату Лутфуллину. Накануне исполнилось 90 лет со дня рождения башкирского живописца. 

Как сообщает ИА «Башинформ», памятник появится у городского училища искусств, которое закончил художник. Автор композиции — Андрей Ковальчук, известный российский скульптор, народный художник РФ. Он также является создателем памятника Мустаю Кариму.

На изготовление и установку памятника Лутфуллину выделено 9 млн рублей. Это грант главы Башкирии.

Ахмат Лутфуллин родился в 1928 году. Он скончался на 80-м году жизни. Лутфуллин является автором многих полотен об истории и современной жизни башкирского народа: «Прощание с Родиной. Салават», «Праздник в ауле. 1930-е годы», «Проводы на фронт». 

Картины художника хранятся в Художественном музее имени Нестерова в Уфе, в частных коллекциях и Государственном Русском музее.

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